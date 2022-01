Dopo la vittoria nel Gruppo A il Camerun può affrontare il Senegal solo in finale.

Non proprio una bella notizia per Spalletti che rischia di avere Anguissa e Koulibaly solo al termine della competizione (6 febbraio) nel caso in cui Camerun e Senegal non dovessero essere eliminate prima.

Diverso il discorso per l’altro azzurro Ounas: nel caso l’Algeria non dovesse vincere con la Costa d’Avorio verrebbe eliminata e così Ounas potrebbe tornare a disposizione di Spalletti.

Comments

comments