Si è chiuso il quarto di finale di Coppa d’Africa che ha visto il Senegal e Koulibaly sfidare la Guinea Equatoriale per la conquista della semifinale.

A conquistare la semifinale di Coppa d’Africa è il Senegal di Kalidou Koulibaly. La nazionale del difensore azzurro è passata in vantaggio nel corso del primo tempo ma la Guinea ha trovato il gol del pareggio. Nel secondo tempo, intorno al 70°, Kouyate regala il gol del vantaggio per il Senegal. Sarr, al 79°, ha chiuso i giochi con il gol del 3 a 1.

Per l’accesso alla finale di Coppa d’Africa sarà sfida contro il Burkina Faso; in caso di vittoria del Senegal e del Camerun, in finale potrebbe esserci la possibilità di un duello tra Koulibaly e Anguissa. Kalidou ha disputato tutta la partita.

