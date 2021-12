Coppa d’Africa: la Serie A ‘perde’ 23 calciatori, campionati falsati

Sono 23 i calciatori delle squadre di Serie A convocati dalle nazionali africane per partecipare alla Coppa d’Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022.

Questi calciatori convocati:

ATALANTA: nessuno;

BOLOGNA: Mbaye (Senegal), Barrow (Gambia);

CAGLIARI: Keita Balde (Senegal);

EMPOLI: nessuno;

FIORENTINA: Amrabat (Marocco);

GENOA: nessuno;

HELLAS VERONA: Hongla (Camerun);

INTER: nessuno;

JUVENTUS: nessuno;

LAZIO: Akpro (Costa d’Avorio);

MILAN: Ballo-Tourè (Senegal), Bennacer (Algeria), Kessie (Costa d’Avorio);

NAPOLI: Koulibaly (Senegal), Osimhen (Nigeria), Anguissa (Camerun), Ounas (Algeria);

ROMA: Diawara (Guinea), Darboe (Gambia), Afena-Gyan (Ghana);

SALERNITANA: Kechrida (Tunisia), L. Coulibaly (Mali);

SAMPDORIA: Colley (Gambia);

SASSUOLO: Traore e Boga (Costa d’Avorio);

SPEZIA: Colley (Gambia);

TORINO: Ola Aina (Nigeria);

UDINESE: nessuno;

VENEZIA: nessuno.

Comments

comments