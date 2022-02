Coppa d’Africa, oggi si chiude: sarà Koulibaly contro Salah

Con la partita in programma oggi si chiude la Coppa d’Africa. La finale vede il Senegal di Koulibaly affrontare l’Egitto di Salah.

Il fischio d’inizio della finale della competizione africana è previsto per le ore 20. Come al solito, nel caso in cui non si raggiungerà un verdetto nei tempi regolamentari, si proseguirà con i supplementari ed eventualmente i rigori.

Nella giornata di ieri Anguissa ed il suo Camerun sono riusciti a conquistare il terzo posto; partita che è terminata ai rigori. Il centrocampista azzurro, però, è rimasto in panchina per tutta la durata della partita.

