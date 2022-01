Coppa d’Africa: ressa allo stadio per vedere il Camerun, il bilancio è di 8 morti e 38 feriti

Tragedia in Coppa d’Africa prima della partita vinta 2-1 dal Camerun sulla nazionale delle Isole Comore che ha dovuto rinunciare a 12 calciatori (tra i quali tutti i portieri) per il Covid.

In tanti volevano entrare allo stadio Olembe di Yaoundé in Camerun per veder giocare la nazionale di casa, ma per motivi ancora ignoti, è iniziata una fuga verso i cancelli e la ressa generata ha provocato 8 morti (tra i quali ci sarebbero un ragazzo di 14 anni e un bambino) e 38 feriti.

La CAF (la confederazione delle nazionali africane) ha comunicato che sta indagando sulla situazione.

