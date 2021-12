Coppa d’Africa, Samuel Eto’o smentisce il rinvio: “Ultimi preparativi in corso”

Nella giornata di ieri è emersa l’indiscrezione secondo cui la Coppa d’Africa sarebbe stata rinviata, nei prossimi giorni, a settembre.

La notizia era stata prontamente smentita e, pochi minuti fa, anche Samuel Eto’o, attuale presidente della Federcalcio camerunese ed ex attaccante di Barcellona ed Inter, ha confermato il regolare svolgimento della manifestazione. Eto’o, infatti, ha pubblicato un tweet, corredato da alcune foto che lo ritraggono in visita presso lo stadio Olembè, dove si svolgerà la gara inaugurale tra Camerun e Burkina Faso. “Ultimi preparativi per la Coppa d’Africa in corso, è stato un piacere visitare lo stadio Olembè con Patrice Motsepe, presidente della CAF. Questo stadio ospiterà il primo match il 9 gennaio, Camerun-Burkina Faso”.

With the final preparations for the Africa Cup of Nations in motion, it was great to visit Olembé Stadium with CAF president Patrice Motsepe. In this stadium we will kick off with our first match on January 9th, Cameroon 🇨🇲 vs. Burkina Faso 🇧🇫 @CAF_Online @FecafootOfficie pic.twitter.com/rPBlzYTsJC

— Samuel Eto’o (@SamuelEtoo) December 22, 2021