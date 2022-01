Coppa d’Africa: Senegal in campo ma senza Koulibaly positivo al Covid

Alle 14:00 il Senegal di Kalidou Koulibaly fa il suo esordio in Coppa d’Africa in corso di svolgimento in Camerun.

Il difensore del Napoli, con il portiere del Chelsea Mendy e l’attaccante dell’Alanyaspor Diedhiou, non sarà uno dei protagonisti della sfida contro lo Zimbabwe fermato dalla positività al Covid.

Ricordiamo che nella gara inaugurale del torneo giocata ieri Anguissa con il Camerun ha battuto 2-1 il Burkina Fasu e il centrocampista del Napoli ha giocato tutta la gara.

Domani alle 14:00 contro la Sierra Leone è invece in programma l’esordio dell’Algeria dell’altro ‘napoletano’ Ounas.

