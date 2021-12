Coppa di Francia, la FFF ha deciso di eliminare Paris FC e Lione dopo gli scontri

Qualche settimana fa si è giocata la partita di Coppa di Francia tra Paris FC e Lione, sospesa per gli scontri tra le due tifoserie.

La Federation Française de Football poco fa ha annunciato le durissime sanzioni. Entrambe le squadre sono squalificate dalla competizione, con la commissione disciplinare che ha considerato il match perso da tutte e due le squadre.

Inoltre, il Paris FC avrà il campo squalificato per le prossime cinque partite ufficiale. Per il Lione, invece, c’è il divieto di trasferta fino a fine stagione e in più è squalificato (con condizionale) dalla prossima edizione della Coppa di Francia.

In pratica se ci saranno nuovi casi di invasione di campo, incidenti che portino ad infortuni ai giocatori sul campo o altri eventi del genere, il Lione sarà squalificato anche dalla prossima edizione della Coppa. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, sul suo portale online.

