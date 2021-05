Coppa Italia, 1 a 1 il primo tempo tra Atalanta e Juventus. Dea infuriata con Massa

Il primo tempo della finale di Coppa Italia, che si gioca questa sera, tra Atalanta e Juventus si è chiuso con un pirotecnico 1 a 1.

Al gol di Kulusevski c’è la risposta di Malinovskyi. Ma la dea reclama per un rigore su Pessina al 12° non asssegnato e ancora di più per il gol del vantaggio della Juventus; l’azione del gol nasce da un recupero palla di Cuadrado che però, nel recuperare il pallone, travolge Gosens.

L’arbitro Massa va a rivedere al Var l’azione e decide di convalidare il gol, facendo infuriare l’Atalanta.

Comments

comments