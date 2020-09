Coppa Italia 2020-21: il Napoli campione in carica è testa di Serie numero 5

La Lega di Serie A ha sorteggiato le otto teste di serie della Coppa Italia 2020-21.

Le prime otto qualificate dello scorso campionato di Serie A iniziano direttamente dagli ottavi di finale. Sorteggiato il numero di testa di serie da abbinare ad ognuno degli otto club.

La testa di serie con il numero più basso ha il diritto di giocare in casa lo scontro diretto a eliminazione diretta e il ritorno dell’eventuale semifinale.

Questo il verdetto del sorteggio:

1) Atalanta

2) Juventus

3) Inter

4) Roma

5) Napoli

6) Milan

7) Sassuolo

8) Lazio.

In pratica il Napoli giocherebbe in casa con Milan, Sassuolo e Lazio e in trasferta con Atalanta, Juventus, Inter e Roma.

Comments

comments