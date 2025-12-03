Coppa Italia: Antonio Conte dopo Napoli-Cagliari

Antonio Conte commenta il post match e la qualificazione ai quarti

Le sue dichiarazioni: “Serie interminabile di rigori. Siamo ai quarti. I calciatori sono stati bravissimi. Difficile per i portieri parare: è passata la squadra che meritava di più. Sul gol loro dispiace, tocco involontario di Scott. Risposta positiva da parte di tutti i calciatori. Non siamo tanti, contento per l’impegno dei ragazzi. Qualcuno è calato. Dobbiamo recuperare e prepararci per la prossima in campionato. Ambrosino e Vergara? Talvolta sei obbligato a fare turnover. Contento della scelta fatta: giocheremo ogni tre giorni, ci sarà da soffrire, mettiamoci l’anima in pace. Dobbiamo continuare sinergia, compattezza ed energia. Lucca? Come gli altri, ha fatto gol, deve continuare a lavorare per essere una valida alternativa”.

