Coppa Italia: Benevento avanti, ora sfida la Fiorentina per affrontare il Napoli

Nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia il Benevento ha superato dopo i tempi supplementari la Spal.

Primo tempo di marca beneventana con Sau che sbaglia un rigore al 5′ e Improta che segna il gol del vantaggio al 32′.

Nella ripresa arriva il pareggio spallino con un autogol di Mocini al 95′.

Nei minuti di recupero del secondo tempo supplementare, al 125′ arriva su rigore il gol vittoria per le streghe con Moncini.

Nel prossimo turno il Benevento affronta la Fiorentina, chi vince affronta negli ottavi di finale il Napoli.

Nell’altra gara giocata nel pomeriggio clamorosa eliminazione del Monza, una delle favorite per la promozione in Serie A, sconfitto 1-2 in casa del Cittadella.

