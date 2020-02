Coppa Italia, clamorosa decisione: Juve-Milan si gioca a porte aperte, ma solo per i piemontesi

Clamorosa decisione per quanto riguarda il ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan presa nel vertice con il governatore del Piemonte.

L’emergenza coronavirus che ha fatto slittare cinque partite di Serie A in programma questo weekend, tra cui il big match Juventus-Inter, non ferma però il match di ritorno di Coppa Italia tra i bianconeri e il Milan che si giocherà mercoledì sera allo Juventus Stadium.

Nel corso del vertice che si sta tenendo in questo momento con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, è stato deciso che la partita si giocherà a porte aperte, ma potranno accedervi soltanto coloro che sono residenti in Piemonte.

La notizia, in quest’ottica ma non sotto il profilo sportivo, fa ben sperare per la riapertura delle scuole in Piemonte già nel corso della settimana.

Fonte: La Stampa.

