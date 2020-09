Coppa Italia: con Sud Tirolo-Latte Dolce Sassari ha preso il via l’edizione 2020-21

Ha preso il via con le partite del primo turno la Coppa Italia 2020-21 con il Napoli campione in carica dopo il trionfo in finale con la Juventus.

In corso di svolgimento la partita inaugurale tra Sud Tirolo e Latte Dolce Sassari. Questa sera alle 20:30 si gioca Ternana-Albinoleffe.

Domani in programma le altre sedici partite che riguardano solo le squadre di Serie C e Serie D.

In campo 2 squadre campane:

Juve Stabia-Tritium;

Renate-Avellino (questa partita è inserita nella parte del tabellone con il Napoli).

Comments

comments