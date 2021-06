Coppa Italia, definito il tabellone provvisorio: possibile incrocio con Gattuso per il Napoli!

La Lega Serie A ha definito il tabellone (provvisorio) della prossima edizione della Coppa Italia, dopo averne annunciato, ieri, la nuova formula.

Il tabellone definitivo sarà ufficializzato dopo i playoff di Serie C, ma è già possibile stilare i potenziali accoppiamenti in base al ranking:

1 – Juventus (vincitrice Coppa Italia)

2 – Inter (vincitrice Serie A)

3 – Milan

4 – Atalanta

5 – Napoli

6 – Lazio

7 – Roma

8 – Sassuolo

————————-

9 – Sampdoria

10 – Verona

11 – Genoa

12 – Bologna

13 – Fiorentina

14 – Udinese

15 – Spezia

Cagliari

Torino

Empoli

Salernitana

Venezia

Benevento

Crotone

Parma

Cittadella (finalista play off)

Monza

Lecce

Brescia

Chievo

Spal

Frosinone

Reggina

Vicenza

Cremonese

Pisa

Pordenone

Ascoli

Ternana

Perugia

Como

Vincitrice play off Serie C

Squadra di Serie C

Squadra di Serie C

Squadra di Serie C

Squadra di Serie C

Per il Napoli, testa di serie numero 5, l’avversaria agli ottavi di finale (al Maradona) sarà la vincente tra Fiorentina (18)/Ascoli (36) e Benevento (21)/Chievo (28). Possibile dunque subito una sfida all’ex tecnico azzurro Gennaro Gattuso. Ai quarti potenziale sfida in trasferta con l’Atalanta, testa di serie numero 4, mentre in semifinale potrebbe esserci una tra Juventus e Sassuolo (rispettivamente, teste di serie 1 e 8).

