Coppa Italia – Allo Stadio San Siro il Milan di Pioli vince 4-0 contro la Lazio di Sarri.

In semifinale di Coppa Italia sarà il Milan a incontrare l’Inter in semifinale. La squadra lombarda ha battuto la Lazio 4-0, in gol Rafael Leão al 24′ , Giroud 41′ 45+1′ e Kessié 79′

