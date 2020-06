Coppa Italia, effettuato il sorteggio: il Napoli sarà la squadra di “casa” in finale

Dopo il pareggio casalingo di ieri sera contro l’Inter, il Napoli si è guadagnato l’accesso alla finale di Coppa Italia, contro la Juventus.

L’atto conclusivo della manifestazione si terrà mercoledì 17 giugno, alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma e, formalmente, gli azzurri saranno la squadra di “casa”, dopo il sorteggio effettuato in giornata. Ecco l’annuncio ufficiale del Napoli: “Considerato l’esito delle semifinali e per effetto del sorteggio, saranno gli azzurri formalmente a giocare in casa, pertanto la finale è nell’ordine: Napoli-Juventus”.

