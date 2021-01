Coppa Italia: il commento della SSC Napoli dopo la vittoria sull’Empoli

Sul sito ufficiale del club la SSC Napoli ha commentato la gara di Coppa Italia vinta contro l’Empoli al Diego Armando Maradona.

Il Napoli batte l’Empoli per 3-2 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Partita bella, lottata in una altalena di gol e risolta dal guizzo decisivo di Petagna nello slancio finale azzurro. La prima ora ha vissuto di equilibrio e gioco di buon pregio. Passa prima il Napoli con Di Lorenzo che segna un gol da attaccante vero con una torsione di testa stile bomber d’area. L’Empoli pareggia con Bajrami al quale risponde Lozano con un destro all’incrocio che chiude il primo tempo. Nella ripresa ancora Bajrami, talento svizzero, firma in fotocopia la sua doppietta con un diagonale che bacia il palo. Poi il generoso e ordinato assalto azzurro culminato dal tap in di Petagna che infila di detrezza e forza in mischia la rete qualificazione. Napoli ai quarti dove affronterà la vincente tra Roma e Spezia.

