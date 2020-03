Coppa Italia in estate: se Napoli o Milan dovessero giocare i preliminari di Europa non ci sono date disponibili, ecco perché

La Lega potrebbe prendere in esame l’ipotesi di assegnare la Coppa Italia 2019-2020 con un torneo estivo tra le quattro semifinaliste: Napoli, Juventus, Milan e Inter.

Ovviamente ricordiamo che si parla di un’indiscrezione e che il condizionale è d’obbligo.

Al di là del fatto che si giocherebbe la fase finale di una competizione a calciomercato in corso e con i nazionali impegnati agli Europei ancora in ferie, non sarebbe sportivo e giusto danneggiare chi eventualmente tra Napoli e Milan dovesse fare i preliminari costringendo una squadra sola a giocare partite importanti ogni tre giorni con la condizione atletica ancora precaria e con i conseguenti spostamenti da una città all’altra.

Partiamo dal regolamento. La squadra che vince la Coppa Italia conquista l’accesso diretto ai gironi di Europa League insieme alla 5° classificata in campionato. La 6° classificata in campionato deve invece giocare tre turni preliminari di Europa League a partire dal 23 luglio fino al 27 agosto. Nel caso in cui la vincente della Coppa Italia è una delle prime sei classificate in campionato la squadra che deve giocare i tre preliminari di Europa League a partire dal 23 luglio e fino al 27 agosto è la squadra 7° classificata in campionato.

La possibile modifica al regolamento (sebbene sia antisportivo cambiare le regole del gioco mentre si gioca).

D’ufficio la Lega di Serie A potrebbe decidere che il posto in Europa League destinato alla vincente della Coppa Italia, sia assegnato alla squadra sesta classificata in campionato e che la settima classifica in campionato accede ai preliminari di Europa League.

Domanda. Premesso che:

il quadrangolare estivo per assegnare la Coppa Italia prevederebbe almeno due partite per ogni squadra e che, tranne che non si giochino partite da 45 minuti ciascuna come il trofeo Birra Moretti, si dovrebbe giocare almeno la domenica e o il venerdì precedente o il martedì successivo;

ai preliminari di Europa League che prendono il via il 23 luglio, molto probabilmente dovrebbe partecipare una tra Napoli e Milan:

quando si giocherebbe questo torneo estivo per assegnare la Coppa Italia?

Ricordiamo il susseguirsi delle domeniche e dei giovedì dei mesi di luglio e agosto:

domenica 12 luglio (finale degli Europei)

domenica 19 luglio

giovedì 23 luglio (andata primo preliminare con la 7° classificata in Serie A impegnata);

domenica 26 luglio

giovedì 30 luglio (ritorno primo preliminare con la 7° classificata in Serie A impegnata);

domenica 2 agosto

giovedì 6 agosto (eventuale andata secondo preliminare con la 7° classificata in Serie A impegnata);

domenica 9 agosto

giovedì 13 agosto (eventuale ritorno secondo preliminare con la 7° classificata in Serie A impegnata);

domenica 16 agosto

giovedì 20 agosto (eventuale andata play-off con la 7° classificata in Serie A impegnata);

domenica 23 agosto

giovedì 27 agosto (eventuale ritorno play-off con la 7° classificata in Serie A impegnata);

La proposta. La cosa più logica sarebbe far giocare le semifinali di ritorno di Coppa Italia mercoledì 20 maggio e la finalissima o domenica 31 maggio, se Napoli o Juventus non dovessero giocare la finale di Champions League, oppure martedì 2 o mercoledì 3 giugno nel caso una tra Juventus e Napoli dovesse raggiungere la finale di Champions League.

