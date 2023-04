Coppa Italia: Inter-Juventus e Fiorentina-Cremonese le due sfide per un posto in finale, dirette TV in chiaro

Al via le gare di ritorno delle semifinali della Coppa Italia 2022-23.

Si parte questa sera con Inter-Juventus allo stadio Meazza. Dopo l’1-1 dell’andata le due squadre per conquistare un posto in finale devono vincere. In caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Domani si gioca Fiorentina-Cremonese al Franchi di Firenze. Nella gara di andata la Fiorentina ha vinto in trasferta 2-0. La ‘Viola’ va in finale se vince, pareggia o perde con un gol di scarto. Alla Cremonese per andare in finale serve l’impresa di vincere con tre o più gol di scarto. In caso di vittoria si va ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Entrambe le gare con inizio alle ore 21:00 saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Canale 5.

