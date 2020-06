Radio Kiss Kiss Napoli riporta un’anteprima che riguarda da vicino la Coppa Italia ed il suo possibile cambio di nome per questa edizione.

A quanto pare, infatti, per la finale di questa edizione la Coppa Italia potrebbe non chiamarsi Tim Cup; l’indiscrezione riportata da Valter Di Maggio parla di un cambio di nome, con la coppa che per questa edizione si potrebbe chiamare Coca Cola Cup. Un cambio che, per ora, non è ancora ufficiale e quindi si tratta solo di un’indiscrezione.

