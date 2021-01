Si è concluso il primo tempo tra Juventus e Spal, sfida che vale il quarto di finale di Coppa Italia e dove la vincitrice sfiderà l’Inter in semifinale.

La squadra di Pirlo, che gioca in casa allo Juventus Stadium, si è portata in vantaggio per 2 a 0 dopo 45 minuti di gioco. A decidere, per ora, il match sono Morata (su rigore) e Frabotta; ma manca ancora un intero secondo tempo da disputare.

Juventus – Spal 2 – 0

16′ Morata, 33′ Frabotta

