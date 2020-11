Coppa Italia: l’avversaria del Napoli si decide a tavolino?

Ancora una volta il covid potrebbe condizionare le competizioni calcistiche. Questa volta potrebbe toccare alla Coppa Italia e di riflesso anche al Napoli.

A rischio lo svolgimento di Empoli-Brescia partita del quarto turno che stabilirà l’avversaria del Napoli negli ottavi di finale.

Il Brescia non sarebbe ancora partito alla volta di Empoli dove alle 14:30 è previsto il fischio d’inizio della gara.

Il club lombardo è infatti in attesa dell’esito dei tamponi fatti dopo le quattro positività di quattro componenti del gruppo squadra.

Al momento non è stata fatta richiesta dello spostamento dell’orario di inizio della gara e, considerando il tempo necessario per il trasferimento da Brescia a Empoli. difficilmente la squadra lombarda può raggiungere in tempo il campo di gioco.

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali in merito ma nel caso non ci dovesse essere nessun rinvio, se il Brescia non dovesse presentarsi avrebbe la partita persa a tavolino per 0-3 con conseguente qualificazione dell’Empoli.

Seguiranno aggiornamenti.

