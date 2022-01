Si sono conclusi i tempi regolamentari della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese. Le due squadre vanno ai supplementari.

Una partita che ha regalato poche emozioni, anche per via del turn over fatto da Sarri e Cioffi. Nel finale dei tempi regolamentari la Lazio ha sfiorato due volte il possibile gol del vantaggio ma alla fine si sono chiusi sullo 0 a 0 i tempi regolamentari.

L’ottavo di finale si deciderà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

