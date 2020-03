Coppa Italia, le possibili ipotesi del recupero delle partite

Quando recuperare le partite rinviate di Coppa Italia, ovvero le due semifinali di ritorno, ancora non è stato deciso. Ma quando sarà possibile recuperarle?

In questo momento, recuperare le partite di Coppa Italia sembra quasi impossibile dato il calendario molto fitto delle squadre coinvolte. Questo perché Inter, Juventus e Napoli devono pensare ai rispettivi impegni di Europa League e Champions League.

Quindi, al netto di possibili nuovi provvedimenti da parte di Lega Serie A e Uefa, per ora non possono inserite nel calendario le due partite. La speranza (contraddittoria) della Lega, per inserire le partite entro la fine del campionato, è quella che le squadre italiane escano dalle competizioni europee.

Le possibilità per recuperare le partite di Coppa Italia

Alcune possibilità prevedono il disputare le partite di Coppa Italia dopo il 20 maggio, con la finale prevista per gli inizi di giugno; oppure, come rimbalza nelle ultime ore, la possibilità di un mini-torneo estivo. Ma comunque c’è da considerare la data d’inizio delle partite di qualificazione per l’Europa League o la Champions League, ovvero il 25 luglio.

Questo perché la vittoria della Coppa Italia assegna di diritto un posto per l’Europa League; in base a chi la vince, poi, la sesta o la settima qualificata andrà a disputare i preliminari. Nel caso in cui Napoli o Milan dovessero disputare i preliminari, si pone ancora un problema per la Lega Serie A su quando disputare le partite.

Insomma, un bel grattacapo per la Lega Serie A che ha deciso troppo tardi (e con l’aiuto del governo) di far disputare le partite a porte chiuse. E che deve sperare, per far combaciare al meglio il tutto, che le italiane escano dalle competizioni europee.

