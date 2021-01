Lo Spezia batte 4-2 la Roma in una gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.



Decidono il risultato finale i gol di Galabinov, Saponara (doppietta) e Verdi per lo Spezia e le reti di Pellegrini e Mkhitaryan per la Roma. Pesano anche le due espulsioni di Mancini e Pau Lopez per i giallorossi.

Con questa vittoria lo Spezia si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove incontrerà il Napoli.

Comments

comments