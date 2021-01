Coppa Italia, Lukaku manda avanti l’Inter: Fiorentina k.o. al 120′

Vittoria al cardiopalma per l’Inter, che ha battuto la Fiorentina in un match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

I nerazzurri in vantaggio nel primo tempo con Vidal, che realizza, su calcio di rigore, il primo gol della sua nuova esperienza in Italia. Nella ripresa, al 57′, i padroni di casa trovano il gol del pareggio con Kouamè, guadagnandosi i tempi supplementari. Quando, però, il match sembra ormai destinato verso la lotteria dei rigori, Lukaku trova la zampata vincente, realizzando di testa, su assist di Barella, la rete che spedisce l’Inter ai quarti di finale, dove affronterà il Milan.

