Coppa Italia: mentre il ministro Speranza dice che il governo è “orientato” ad autorizzarle, tra due giorni si giocano le semifinali. Ecco come

La Coppa Italia riprenderà tra due giorni, nonostante le dichiarazioni del ministro Speranza di poco fa. Andiamo più nel dettaglio e vediamo quando, dove e come si giocheranno le semifinali e la finale.

In primis, partiamo sul dove sarà possibile vedere le partite di Coppa Italia. Senza troppi giri di parole, saranno trasmesse dalla Rai in chiaro e le partite, quindi, saranno visibili a tutti;in più sarà possibile vederle su Tivùsat, e la finale rappresenterà la prima partita visibile in chiaro in 4K.

Venerdì 12 giugno, dicevamo, alle ore 21 ci sarà Juventus-Milan, semifinale di ritorno che si giocherà allo Juventus Stadium rigorosamente chiuso al pubblico. L’andata, tra le due squadre, terminò 1 a 1. L’altra semifinale, ovvero Napoli-Inter che interessa molto da vicino i tifosi azzurri, si giocherà sabato 13 giugno, alla stessa ora (21) e sempre con lo stadio chiuso al pubblico (il San Paolo in questo caso).

In caso di parità, modifica del regolamento ufficializzata da pochissimo per questa stagione, non ci saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore per decidere le finaliste. La finale di Coppa Italia, infine, si giocherà mercoledì 17 giugno, presumibilmente sempre alle ore 21.

Comments

comments