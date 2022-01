Si ferma contro la Fiorentina agli ottavi di finale il cammino del Napoli in Coppa Italia.

Al Napoli non accadeva di uscire già alla prima gara stagionale in Coppa Italia dalla stagione 2012-13 quando la squadra di Mazzarri è stata sconfitta al Maradona dal Bologna per 1-2.

Poi per gli azzurri 2 trionfi (2014 e 2020), 3 eliminazioni in semifinale e 3 ai quarti.

