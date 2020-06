Coppa Italia, Napoli irremovibile: secco “no” sull’anticipo al 12 giugno

Attesa oggi la decisione del Governo sul se anticipare o meno la Coppa Italia al 12 giugno. Ecco quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli.

Il calcio italiano riparte e lo fa dalla Coppa Italia. Per oggi è atteso la decisione del Governo di poter anticipare le semifinali di un giorno. La redazione di Kiss Kiss Napoli fa sapere che il Napoli è irremovibile sulla questione date: il club azzurro ha dato piena disponibilità a giocare il 13 giugno, mentre è arrivato un secco no per anticipare la gara al 12.

