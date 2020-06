Coppa Italia: niente supplementari in caso di parità al termine dei 90′

Novità nel regolamento della Coppa Italia in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari. Ne parla il Corriere dello Sport.

Novità nel regolamento della Coppa Italia: in caso di parità di risultato al novantesimo, non ci saranno i supplementari. Si andrà direttamente ai calci di rigore. Una regola inedita per evitare di aumentare gli sforzi delle squadre chiamate ad un tour de force notevole da qui ad agosto. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che tra oggi e domani ci sarà un consiglio di Lega nel quale dovrà essere ratificato il cambio di regolamento.

