Coppa Italia

Coppa Italia niente tempi supplementari

Pubblicato il

Mercoledì alle 18.00 al Maradona, il Napoli gioca contro il Cagliari in Coppa Italia 

Se la partita alla fine dei tempi regolamentari dovesse finire in pareggio non ci saranno tempi supplementari ma si passerà direttamente ai calci di rigore.

La qualificata giocherà i quarti con una tra Fiorentina e Como, se sarà il Napoli giocherà sempre in casa.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top