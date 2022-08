Coppa Italia: oggi in campo la possibile avversaria del Napoli

Si completa il terzo turno di Coppa Italia con gare uniche ad eliminazione diretta.

Turno preliminare che ha visto l’esordio di 12 squadre di Serie A.

Già quattro quelle eliminate: Verona (1-4 in casa con il Bari), Salernitana (0-2 in casa con il Parma), Empoli (1-2 in casa con la Spal dopo i tempi supplementari) e Lecce (2-3 in casa con il Cittadella dopo i tempi supplementari).

Hanno invece passato il turno Spezia (5-1 in casa con il Como), Monza (3-2 in casa con il Frosinone), Udinese (2-1 in casa con il Feralpisalò), Sampdoria (1-0 con la Reggina), Torino (3-0 in casa con il Palermo).

Oggi in campo altre tre squadre di Serie A:

Modena-Sassuolo (ore 18:00)

Cremonese-Ternana (ore 21:00)

( una di queste quattro squadre sarà l’avversario del Napoli negli ottavi di finale )

( ) Bologna-Cosenza (ore 21:15).

Completa il quadro la sfida Genoa-Benevento (ore 17:45).

Comments

comments