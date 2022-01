Coppa Italia, oggi l’ultimo ottavo: la Roma sfida il Lecce

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si chiudono oggi, giovedì 20 gennaio, con la Roma di Mourinho che sfiderà il Lecce.

La partita è in programma questa sera alle ore 21, con diretta tv in chiaro su Canale 5. I giallorossi sono l’ultima squadra a scendere in campo; nella giornata di ieri si sono qualificate Sassuolo e Inter, mentre martedì Lazio e Juventus hanno strappato il pass per i quarti.

Questi i risultati:

Lazio – Udinese 1 – 0 (dts)

Juventus – Sampdoria 4 – 1

Sassuolo – Cagliari 1 – 0

Inter – Empoli 3 – 2 (dts)

