Coppa Italia, omaggio alle vittime e a chi ha lottato nella crisi Coronavirus

La Lega Serie A ha annunciato un’iniziativa per commemorare le vittime da Coronavirus e per ringraziare chi ci ha messo tutto nel periodo di lockdown. L’omaggio sarà fatto nelle due semifinali di Coppa Italia.

L’iniziativa è approvata anche dal Ministero della Salute. Prima di disputare le due semifinali, tre medici (in rappresentanza di tutta la categoria) saranno in mezzo al campo e sarà dedicato loro un lungo applauso per lo sforzo intenso durante la crisi del Coronavirus.

Un modo, come già sottolineato, per ringraziare chi è stato in prima linea e commemorare le vittime del virus.

Fonte: gazzetta dello sport.

