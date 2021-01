Coppa Italia, partono i quarti di finale: il programma con le dirette TV in chiaro, gli accoppiamenti in semifinale

Con il derby Inter-Milan questa prendono il via i quarti di finale di Coppa Italia con gara secca ad eliminazione diretta.

Questo il programma completo e dove seguire le partite trasmesse tutte in diretta TV in chiaro:

MARTEDI’ 26 GENNAIO

ore 21:00 Inter-Milan – RaiUno;

ore 17:45 Atalanta-Lazio – RaiDue;

ore 21:00 Juventus-Spal – RaiUno;

ore 21:00 Napoli-Spezia – RaiDue.

Questi gli accoppiamenti nelle semifinali (andata 3 febbraio e ritorno 10 febbraio):

vincente Inter-Milan vs vincente Juventus-Spal; vincente Napoli-Spezia vs vincente Atalanta-Lazio.

Nella semifinale 1 la Juventus giocherebbe l’andata in trasferta e il ritorno in casa sia se dovesse affrontare l’Inter sia se dovesse affrontare il Milan. Viceversa la Spal giocherebbe in ogni caso l’andata in casa e il ritorno in trasferta.

Nella semifinale 2 con lo Spezia in semifinale si dovrebbe procedere al sorteggio per determinare la squadra che gioca l’andata in casa e il ritorno in trasferta. Se invece il Napoli dovesse qualificarsi per la semifinale con l’Atalanta giocherebbe l’andata in casa e il ritorno in trasferta, mentre con la Lazio giocherebbe l’andata in trasferta e il ritorno in casa.

La finale è in programma mercoledì 19 maggio con sede ancora da stabilire in quanto lo stadio Olimpico di Roma, sede abituale della finale, per quella data potrebbe già essere a disposizione della FIGC per preparare l’esordio dell’Italia agli Europei in programma l’11 giugno.

