Coppa Italia: passa il Venezia avversario del Napoli domenica, oggi tocca alla Salernitana

Giocate altre quattro partite dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.



L‘Empoli (esordio di Luperto nella ripresa) batte in casa il Vicenza e nei sedicesimi affronta il Verona. Exploit del Lecce che in trasferta vince 3-1 sul Parma (Tutino in campo a metà ripresa) e nei sedicesimi affronta lo Spezia.

Soffre ma passa ai rigori il Torino (4-1 alla Cremonese dopo lo 0-0 dei tempi supplementari) e nei sedicesimi trova la vincente di Sampdoria-Cremonese.

Passa solo ai rigori anche il Venezia, avversario del Napoli al Maradona domenica in campionato. I lagunari dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e l’1-1 nei supplementari (di Di Mariano su rigore il gol del pareggio) superano il Frosinone compagine di Serie B 9-8.

Le quattro gare in programma oggi, tutte in diretta TV in chiaro sui canali Mediaset, chiudono il programma dei trentaduesimi di finale:

17:45 Crotone-Brescia (diretta TV su La20);

18:00 Bologna-Ternana (diretta TV su ItaliaUno);

20:45 Salernitana-Reggina (diretta TV su La20);

21:00 Sampdoria-Alessandria (diretta TV su ItaliaUno).

Queste tutte le gare dei trentaduesimi di finale (12-16 agosto):

JUVENTUS (negli ottavi):

Sampdoria-Alessandria;

Torino -Cremonese: 4-1 dopo i rigori.

(negli ottavi): Sampdoria-Alessandria; -Cremonese: 4-1 dopo i rigori. SASSUOLO (negli ottavi):

Cagliari -Pisa: 3-1;

Cittadella -Monza: 2-1.

(negli ottavi): -Pisa: 3-1; -Monza: 2-1. NAPOLI (negli ottavi 12 o 19 gennaio):

Fiorentina -Cosenza: 4-0;

Benevento -Spal: 2-1.

(negli ottavi 12 o 19 gennaio): -Cosenza: 4-0; -Spal: 2-1. ATALANTA (negli ottavi):

Venezia-Frosinone: 9-8 dopo i rigori;

Bologna-Ternana.

MILAN (negli ottavi):

Genoa -Perugia: 3-2;

Salernitana-Reggina;

(negli ottavi): -Perugia: 3-2; Salernitana-Reggina; LAZIO (negli ottavi):

Udinese -Ascoli: 3-1;

Crotone-Brescia.

(negli ottavi): -Ascoli: 3-1; Crotone-Brescia. ROMA (negli ottavi):

Pordenone- Spezia : 1-3;

Parma- Lecce : 1-3.

(negli ottavi): Pordenone- : 1-3; Parma- : 1-3. INTER (negli ottavi):

Empoli-Vicenza: 4-2;

Verona-Catanzaro: 3-0.

Comments

comments