Coppa Italia: passano Verona e Cagliari, oggi tocca al Venezia, le quattro dirette TV in chiaro

Continuano le gare dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2020-21. Oggi si giocano altre quattro partite con in campo anche il Venezia avversario del Napoli domenica prossima al Diego Armando Maradona.

Dopo le gare giocate ieri accedono ai sedicesimi di finale il Benevento (2-1 alla Spal) il Genoa (3-2 al Perugia), il Verona (3-0 al Catanzaro) e il Cagliari (3-1 al Pisa).

Sono già otto le squadre qualificate ai sedicesimi di finale: Cagliari, Fiorentina, Genoa, Spezia, Udinese e Verona di Serie A, Benevento e Cittadella di Serie B.

Oggi sono in programma altre quattro partite tutte in diretta TV in chiaro sui canali Mediaset:

17:45 Empoli-Vicenza (diretta TV su La20)

18:00 Parma-Lecce (diretta TV su ItaliaUno);

20:45 Venezia-Frosinone (diretta TV su La20);

21:00 Torino-Cremonese (diretta TV su ItaliaUno).

Il programma dei trentaduesimi di finale si chiude domani con le ultime quattro partite tutte in diretta TV in chiaro sui canali Mediaset:

17:45 Crotone-Brescia (diretta TV su La20);

18:00 Bologna-Ternana (diretta TV su ItaliaUno);

20:45 Salernitana-Reggina (diretta TV su La20);

21:00 Sampdoria-Alessandria (diretta TV su ItaliaUno).

Queste tutte le gare dei trentaduesimi di finale (12-16 agosto):

JUVENTUS (negli ottavi):

Sampdoria-Alessandria;

Torino-Cremonese.

Torino-Cremonese.

Cagliari -Pisa: 3-1;

Cittadella -Monza: 2-1.

NAPOLI (negli ottavi 12 o 19 gennaio):

Fiorentina -Cosenza: 4-0;

Benevento -Spal: 2-1.

ATALANTA (negli ottavi):

Venezia-Frosinone;

Bologna-Ternana.

MILAN (negli ottavi):

Genoa -Perugia: 3-2;

Salernitana-Reggina;

LAZIO (negli ottavi):

Udinese -Ascoli: 3-1;

Crotone-Brescia.

ROMA (negli ottavi):

Pordenone- Spezia : 1-3;

Parma-Lecce.

INTER (negli ottavi):

Empoli-Vicenza;

Verona-Catanzaro: 3-0.

