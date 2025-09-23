Coppa Italia: per gli ottavi il Napoli sfiderà il Cagliari

Il Cagliari batte il Frosinone 4-1 e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia: a dicembre giocherà al Maradona contro i campioni d’Italia del Napoli(ANSA)

Una partita non facile per i rossoblù di Pisacane. A segno per il Cagliari subito Gaetano su rigore, ma poi è arrivato il pari degli ospiti con Vergani. Nella ripresa discesa libera: gol di Borrelli, Felici e Cavuoti. Pisacane ha mandato in campo tutti quelli che hanno giocato di meno o che non hanno mai giocato in campionato.

Comments

comments