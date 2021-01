Coppa Italia: questa sera il Napoli conosce l’avversario nei quarti di finale

Il Napoli dopo aver battuto l’Empoli al Maradona negli ottavi di finale si è qualificato per i quarti di finale di Coppa Italia.

In attesa di conoscere gli anticipi e i posticipi decisi dalla Lega di Serie A, la gara al momento è in programma per mercoledì 27 gennaio.

Avversario e sede ancora da stabilire.

Il Napoli conoscerà il suo avversario questa sera dopo la sfida tra Roma e Spezia che si gioca questa sera allo stadio Olimpico alle ore 21:15 (diretta TV in chiaro su RaiDue).

Nel caso in cui a qualificarsi sarà la Roma, il Napoli giocherebbe in trasferta la partita dei quarti di finale.

Se invece dovesse qualificarsi lo Spezia allora la sede della gara dei quarti di finale sarà decisa da un sorteggio.

