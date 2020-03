E’ ufficiale, Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, rinviata a data da destinarsi.



La decisione è stata presa quest’oggi dopo un vertice in prefettura a Torino tra i dirigenti della Juventus e le autorità istituzionali. La gara inizialmente in programma domani sera, dunque, non si giocherà.

