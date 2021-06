Coppa Italia, ufficiale il regolamento del nuovo format

La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale, ha ufficializzato il regolamento del nuovo format della Coppa Italia.

La novità principale, come già si sa, è la riduzione del numero di squadre partecipanti: da 78 a 44. Sono, quindi, ben 34 le squadre che saranno escluse dalla competizione a partire dalla prossima stagione. In particolare, la riduzione è drastica per le squadre di Serie C dove a prenderne parte saranno solo in 4.

Le altre 40 squadre sono le 20 di Serie A e le 20 di Serie B. Lo svolgimento della Coppa Italia sarà su turni ad eliminazione diretta: preliminari, trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale e finale.

La suddivisione delle entrate in scena delle squadre nella Coppa Italia

Nel dettaglio, le 44 squadre non entreranno in scena tutte insieme. Saranno solo 8 squadre quelle che partiranno dai preliminari, 28 dai trentaduesimi e le restanti 8, che sono le teste di serie, dagli ottavi di finale. Le squadre avranno un proprio numero da 1 a 44 e la scelta di quest’ultimo si baserà sui risultati sportivi che saranno raggiunti dalla stagione precedente. Le prime 8 sono le cosiddette “Teste di Serie”, che partiranno dagli ottavi di finale.

In particolare, l’1 sarà della vincitrice della Coppa Italia della stagione precedente mentre il 2 della squadra che ha vinto il campionato di Serie A. Dal numero 3 al numero 8 delle teste di serie ci saranno le altre squadre della classifica finale di Serie A.

Dalla posizione 9 alla 24 il ranking è stabilito così (partiranno dai trentaduesimi e giocheranno in casa):

Le squadre dall’8° (o 9°) al 17° posto della Serie A dell’anno precedente (dipende se la vincitrice della Coppa Italia era tra le prime 7 o meno)

della Serie A dell’anno precedente (dipende se la vincitrice della Coppa Italia era tra le prime 7 o meno) Le tre promosse dalla B (seguendo ordine di classifica finale e playoff)

(seguendo ordine di classifica finale e playoff) Le tre retrocesse dalla A alla B (seguendo l’ordine di classifica)

(seguendo l’ordine di classifica) La perdente dei playoff di B dell’anno precedente

Nelle posizioni dalla 25 alla 36 ci saranno le seguenti squadre (partiranno dai trentaduesimi e giocheranno in trasferta):

Le rimanenti squadre di B fino al 16° posto (o al 15° in caso di playout) dell’anno precedente

(o al 15° in caso di playout) dell’anno precedente La vincitrice dei playout di B (se disputati)

Infine, dalla 37 alla 40 ci saranno le squadre promosse dalla C alla B e la vincitrice dei playoff di C (e giocheranno i preliminari in casa); dalla posizione 41 alla 44 ci saranno le tre seconde classificate dei gironi di Serie C e la vincitrice della Coppa Italia di Serie C (sempre turno preliminare, ma lo giocheranno in trasferta).

Le partite, VAR e Goal Line Technology e le altre regole

Il turno preliminare, trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti saranno in gara unica; se nei tempi regolamentari non si avrà un vincitore ci saranno supplementari e rigori. Le semifinali saranno su andata e ritorno e vale la regola dei gol in trasferta; infine, la finale è in gara unica all’Olimpico di Roma.

Il VAR ci sarà dai trentaduesimi in poi in tutte le gare. La Goal-Line Technology invece ci sarà dagli ottavi in tutte le partite. Infine, possono prendere parte alla Coppa Italia tutti i tesserati ma i saranno 23 per partita: 11 in campo e 12 riserve. Cinque cambi per squadra in tre slot (esclusi intervalli). Sesto cambio e quarto slot ammesso solo negli eventuali supplementari. Le ammonizioni saranno “resettate” dopo i primi tre turni.

fonte: Sky Sport.

