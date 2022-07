Coppa Italia, ufficiali le date dei turni fino alla finale del 24 maggio

La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente le date della Coppa Italia 2002/23. Si parte il 31 luglio, la finale è prevista il 24 maggio.

Nel dettaglio, il 31 luglio ci saranno i preliminari che definiranno il tabellone completo. Poi, ci saranno altri due turni prima della pausa per il Mondiale in Qatar:

l’8 agosto si disputeranno i trentaduesimi;

il 19 ottobre sarà la volta dei sedicesimi.

Una volta conclusi i sedicesimi, si andrà direttamente al nuovo anno per i turni successivi. Dagli ottavi di finale in poi, tra l’altro, entrano in gioco anche le teste di serie: Inter, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Gli ottavi di finale sono in programma l’11 ed il 18 gennaio e si svolgeranno in gara unica.

I quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno l’1 febbraio. Una panoramica sui possibili incroci delle otto teste di serie in questo turno è il seguente:

Inter – Atalanta (1 vs 8)

Juventus – Lazio (4 vs 5)

Milan – Fiorentina (2 vs 7)

Napoli – Roma (3 vs 6)

Infine, semifinali e finale. La semifinale sarà l’unico turno che avrà la partita di andata e di ritorno; le date sono il 5 aprile per l’andata ed il 26 dello stesso mese per il ritorno. Eventualmente, il Napoli potrebbe sfidare il Milan in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone ci potrebbe essere la sfida tra Inter e Juventus.

La finale è prevista il 24 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, ovviamente in gara unica.

