Coppe europee e ‘razzismo sanitario’: stop all’arbitro Orsato

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola ci sarebbero delle pressioni di alcuni Paesi europei per non far designare arbitraggi italiani per le prossime partite di Champion League ed Europa League. Stop all’arbitro Daniele Orsato.

La possibile richiesta sarebbe legata all’emergenza coronavirus che ha coinvolto l’Italia in queste ultime settimane.

Secondo il quotidiano romano in particolar modo la squadra arbitrale che fa capo all’arbitro di Schio (Veneto) Daniele Orsato, candidato ad arbitrare uno dei big match del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Comments

comments