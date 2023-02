Coppe europee: oggi in campo quattro italiane, come passano il turno

Dopo la due giorni di Champions oggi in campo le altre due coppe europee con le gare di ritorno dei play-off.

In campo quattro italiane:

EUROPA LEAGUE.

Alle 18:45 la Juventus gioca in Francia contro il Nantes. Dopo l’1-1 dell’andata a Torino la juventus per qulificarsi è costretta a vincere. In caso di parità con qualsiasi risultato dopo i 90 minuti le due squafdre vanno ai supplementari. In caso di sconfitta la Juventus viene eliminata.

Alle 21:00, diretta TV in chiaro su La8TV, la Roma deve ribaltare con il Salisburgo lo 0-1 della sconfitta in Austria. Per passare il turno la Roma deve vincere con due o più gol di scarto. In caso di pareggio o sconfitta viene eliminata, con una vittoria con un gol di scarto dei giallorossi si va ai supplementari.

CONFERENCE LEAGUE.

Alle 18:45 la Lazio in Romania per difendere la vittoria per 1-0 conquistata all’Olimpico con il Cluj. In caso di vittoria o pareggio la Lazio passa agli ottavi di finale. In caso di sconfitta con due o più gol di scarto viene eliminata, con una sconfitta con un gol di scarto va ai supplementari-

Alle 21:00 la Fiorentina gioca in casa con i portoghesi del Braga sconfitti in Portogallo 4-0. La ‘Viola’ al Franchi può perdere anche 3-0 passerebbe comunque il turno.

