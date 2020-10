Coprifuoco e possibile lockdown in Campania: a Napoli scendono in piazza in centinaia per protestare contro le ultime imposizioni.

Centinaia di persone si sono riversate sul lungomare e nelle vie principali di Napoli per protestare contro le misure della nuova oridinanza della Regione Campania in vigore dalle ore 23 e in vista di un nuovo possibile lockdown totale.

