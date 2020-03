Corbo a Linea Calcio: “Gattuso sarà il prossimo allenatore del Napoli”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Linea Calcio’ in onda su Canale 8.

“Se si blocca il campionato io fermerei anche gli allenamenti. In caso di stop del torneo lo Scudetto non si assegnerebbe ma c’è una piccola differenza con la Serie B dove la prima salirebbe direttamente in Serie A.

E’ chiaro che c’è un decreto che dovrebbe obbligare a tenersi a distanza di un metro l’un l’altro non venga rispettato nel calcio. Ad esempio è normale che i calciatori della Juventus si abbraccino dopo la vittoria importante di ieri perché l’Inter adesso è a -9.

Ronaldo? I calciatori sono artisti e lui ha fatto questo gesto di salutare dei finti ragazzini, come fa di solito, che però ieri non erano allo stadio.

Se i calciatori, che sono super controllati, hanno paura del virus al punto di chiedere la sospensione del campionato io credo che sono stati una voce un po’ stonata o poco condivisibile. Loro sono degli idoli e dovrebbero essere dei testimonial dei consigli per salvaguardare la salute piuttosto che preoccuparsi di essere contagiati.

Napoli? Rino Gattuso sarà l’allenatore anche la prossima stagione.”

