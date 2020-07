Corbo critico con Milik per la prova di ieri: “Aspettano un attaccante così?”

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, critica duramente la prova di ieri di Arek Milik, bocciato anche dai quotidiani nelle pagelle.

A seguire le parole di Corbo:

“Se è vero che Milik si è già promesso ad altri club, che rifiuta le offerte del presidente, che forse fila in segreto con Juve e Milan e qualche società di Premier, non si capisce se davvero a Torino, a Milano o in Inghilterra stiano aspettando un attaccante che non fa più nulla per nascondere la noia che precede il suo addio.”

