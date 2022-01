Corbo: “Da questo momento ogni partita giocata da Insigne, sarà giudicata in maniera umorale”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Antonio Corbo.

“Sulla scelta di Insigne, come giornalista non mi sento di intervenire perché sono scelte di vita. Esco dalla sfera personale e mi chiedo: come si svolgerà la storia strana di Insigne, napoletano ed amato dai tifosi, con un contratto in tasca che lo porta in Canada? Da questo momento ogni partita giocata da Insigne, sarà giudicata in maniera umorale, ci saranno sempre retropensieri e quindi se gioca benissimo, si dirà che è un peccato lasciarlo andare, se invece gioca male si dirà che starà pensando ad altro. La soluzione, probabilmente, è anticipare la partenza. Da questo momento, Insigne è sottoposto ad una attenzione maggiore e ogni sua azione sarà sottoposta ad un doppio esame. Lozano non è Insigne, ci sono 4 categorie di differenza tra i due calciatori, a favore di Insigne. Lozano ha una corsa verticale, tutta sulla destra mentre Insigne ha dimostrato di avere fantasia e inventiva applicata alla corsa”.

