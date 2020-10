Corbo: “Ieri un problema tattico, si è visto il Napoli di non molto tempo fa”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista che ha parlato del Napoli.

A seguire il suo intervento:

“Ieri c’è stato un problema tattico, si è rivisto il Napoli di non molto tempo fa che non sapeva controbattere le squadre ammucchiate in difesa, a centrocampo tanti passaggi ma pochi tiri in porta. Koulibaly e Maksimovic hanno secondo me deluso, il primo è parso distratto e a volte sembra che voglia imitare Beckenbauer, ha commesso l’errore decisivo sul gol. Questa è una squadra che non può non capire che per vincere dev’essere compatta, senza sbilanciarsi, non credere nel possesso palla insistito e fare tutto in velocità. Invece ieri si è palleggiato senza concludere niente.

Lobotka? Protagonista di ieri, ha messo in vista tutto il campionario di passeggetti. Gattuso ha fatto cose meravigliose ma è ricaduto in qualche errore, proprio per la stima nei suoi confronti vanno sottolineati. In una partita come questa era inutile insistere su Hysaj, non c’era niente da difendere. Anche Insigne non andava messo in campo, era ben lontano dalla sua forma specie per una partita che richiedeva dribbling sull’uomo. La squadra si è risollevata quando ha potuto godere degli spazi. Lobotka mi è sembrato proprio un inno all’inutilità, ha una inspiegabile caparbietà nel fare passaggetti.

Nel calcio bisogna ragionare, capire, valutare. Serviva creare varianti tattiche, magari farseli venire addosso per impostare delle ripartenze. Una cosa che ci ha lasciato Ancelotti e che molti non hanno imparato è la variante tattica: certe sue mosse cambiavano tutto. Ora invece il Napoli cambia giocatore su giocatore, non si crea la variante tattica. Sono sicuro che Gattuso, che ha tanta voglia di migliorare, riuscirà a realizzarla.“

Comments

comments